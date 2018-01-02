قال محمود العسقلاني أمين إعلام الحزب الناصري، إن تهديد أمريكا المستمر بقطع المعونة الأمريكية للدول التي اتخذت موقف مضاد لقرارها بشأن نقل السفارة الامريكية للقدس، "تبله وتشرب ميته"، لافتًا إلى أن مصر لا تخشى هذه التهديدات لاسيما وأن حجم الواردات المصرية من أمريكا في حدود 6 مليار دولار.

وتابع: "أمريكا الخاسر الحقيقي والأول من توتر العلاقات مع مصر او قطع المعونة عنها لاسيما وان المصانع الامريكية تعتمد على سوق الاستهلاك المصري هذا إلى جانب مصانع السلاح التي مازالت تبيع اسلحة لمصر وتقوم بعمل صيانة مستمرة للأسلحة المصرية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تحارب بقوة أن يكون لمصر قرار مستقل عن القرار الامريكي، منوها الى ان إضعاف مصر وتقسيمها مخطط المقصود منه اعتماد مصر بشكل كامل على امريكا، وأردف "لن تنجح امريكا في هذا المخطط مهما فعلت هي والدول الحليفة لها مثل قطر وتركيا والسودان".

وأكد أن عروبة فلسطين وفي القلب منها القدس في وجدان كل مصري وعربي، منوها الى ان الشعوب العربية لن تسمح على الإطلاق بالتجبر الامريكي الصهيوني والزمن كفيل بإثبات ذلك.