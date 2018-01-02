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الوطن

بداية متعثرة لأسهم أوروبا في 2018 مع انخفاض قطاع التعدين

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
بداية متعثرة لأسهم أوروبا في 2018 مع انخفاض قطاع التعدين

أرشيفية

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام، يوم الثلاثاء، وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب موجة ارتفاع قوية، بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافيا لوقف الانخفاض.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة فيما انخفض المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.3 في المئة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6 في المئة. وتراجعت أسهم ريو تينتو وباسف وبي.إتش.بي بيليتون.

وارتفع قطاع التعدين إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.

وقدم النفط الذي سجل أعلى بداية في مستوى تداولات السنة منذ عام 2014 الدعم للمؤشر مع ارتفاع أسهم شركات النفط الكبيرة في أنحاء المنطقة بالتزامن مع ارتفاع الخام. وكانت شتات أويل وتوتال من بين أكبر الشركات الرابحة.

وارتفعت أيضا أسهم الشركات المالية إذ كانت أسهم سانتاندر وأوني كريديت من بين أقوي أسهم البنوك أداء.

وفي تحركات لافتة للنظر، انخفضت أسهم لوفتهانزا 6.3 بالمئة بعد أن اتفقت شركة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية على شراء شركة الطيران نيكي النمساوية المتعثرة التابعة لاير برلين.

وانسحبت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من اتفاق لشراء أصول نيكي في منتصف ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف بشأن المنافسة.

وبحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.39 في المئة وداكس الألماني 0.77 في المئة.

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