تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة: توفير "أتوبيسات" ودعوات لحضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية

أمس PM 11:04
كتب: مصطفى رحومة
الكنيسة: توفير "أتوبيسات" ودعوات لحضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها منذ قليل، قداس صلاة عيد الميلاد المجيد الذي سيترأسه البابا تواضروس الثاني، مساء السبت المقبل، بكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تم تشييدها بقرار جمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الكنيسة أنه ستبدأ صلواته في السابعة مساء، وتستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، وأنه يبدأ الاحتراس استعداد للتناول من الأسرار المقدسة بدايه من الساعة الثانية ظهرًا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة قررت منح من يرغب في حضور القداس دعوات تطلب من مكتب وكيل البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد تقديم صورة الرقم القومي، مع مراعاة أن تقدم الدعوة عند دخول الكاتدرائية الجديدة مع إثبات الشخصية.

وأضاف حليم، أن الكنيسة ستخصص وسائل لنقل المدعوين ذهابا وعودة للكاتدرائية الجديدة.

أخبار متعلقة

الكنيسة: إطلاق دورة الأيقونة القبطية خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين

الكنيسة: إطلاق دورة الأيقونة القبطية خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق أسقفية الشباب برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب
بالفيديو| كاهن الكنيسة القبطية بباريس: كلمة "أنا مصري" تسحر الفرنسيين

بالفيديو| كاهن الكنيسة القبطية بباريس: كلمة "أنا مصري" تسحر الفرنسيين

قال القمص الدكتور جرجس لوقا، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بباريس، إن الكنيسة تم شراؤها عام 1995.
تعرف على السيرة الذاتية لأسقف الكنيسة القبطية بلندن

تعرف على السيرة الذاتية لأسقف الكنيسة القبطية بلندن

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الأحد، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، قداس تجليس الأنبا انجيلوس أسقفا على لندن.
السيرة الذاتية لأسقف الكنيسة القبطية الجديد في وسط أوروبا

السيرة الذاتية لأسقف الكنيسة القبطية الجديد في وسط أوروبا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الخامسة من مساء اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلاة عشية سيامة الراهب القمص
الأنبا يوسف يسيم دياكونين في الكنيسة القبطية بأوتاوا

الأنبا يوسف يسيم دياكونين في الكنيسة القبطية بأوتاوا

سيّم الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اثنين من خدام كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بالعاص
الكنيسة القبطية تدين الهجوم الإرهابي على مصلين مسجد الروضة

الكنيسة القبطية تدين الهجوم الإرهابي على مصلين مسجد الروضة

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف مصلين آمنين والذي وقع ظهر اليوم الجمعة، على
الكنيسة القبطية: تعميد 17 مُتنصر تايلاندي في أول رحلة إرسالية

الكنيسة القبطية: تعميد 17 مُتنصر تايلاندي في أول رحلة إرسالية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظيم إيبارشية نيويورك ونبراسكا أول رحلة إرسالية من أمريكا الشمالية إلى تايلاند، بقيادة القس أندرو عوض،
الكنيسة القبطية تفتح أبوابها لاستقبال صلوات السريان الأرثوذكس بإنجلترا

الكنيسة القبطية تفتح أبوابها لاستقبال صلوات السريان الأرثوذكس بإنجلترا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة، استقبل طائفة السريان الأرثوذكس
الكنيسة القبطية: قداس عيد الميلاد سيُقام في موعده

الكنيسة القبطية: قداس عيد الميلاد سيُقام في موعده

علق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، على الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان أمس الجمعة، موضحًا أنه لن يستطيع أي إرهابي أن يمنع قداس

التعليقات

«نافع».. الشيطان الكامل والملاك البرىء؟!

الأكثر قراءة

عاجل