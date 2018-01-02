الكنيسة: توفير "أتوبيسات" ودعوات لحضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها منذ قليل، قداس صلاة عيد الميلاد المجيد الذي سيترأسه البابا تواضروس الثاني، مساء السبت المقبل، بكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تم تشييدها بقرار جمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الكنيسة أنه ستبدأ صلواته في السابعة مساء، وتستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، وأنه يبدأ الاحتراس استعداد للتناول من الأسرار المقدسة بدايه من الساعة الثانية ظهرًا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة قررت منح من يرغب في حضور القداس دعوات تطلب من مكتب وكيل البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد تقديم صورة الرقم القومي، مع مراعاة أن تقدم الدعوة عند دخول الكاتدرائية الجديدة مع إثبات الشخصية.

وأضاف حليم، أن الكنيسة ستخصص وسائل لنقل المدعوين ذهابا وعودة للكاتدرائية الجديدة.