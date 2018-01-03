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الوطن

مسؤول: "المركزي الأوروبي" قد ينهي شراء السندات في 2018

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول: "المركزي الأوروبي" قد ينهي شراء السندات في 2018

اليورو

نقلت صحيفة ألمانية عن إيوالد نوفتني، أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي، قوله إن البنك قد ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.

وقال البنك إنه سيشتري سندات حتى سبتمبر أيلول، على الأقل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقلص بعد ذلك البرنامج البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو، وهو أداة رئيسية في الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وعلق نوفتني في مقابلة أجرتها معه صحيفة سويدويتشه تسايتونج، ومن المنتظر نشرها يوم الأربعاء قائلا "إذا استمر الاقتصاد في أدائه الجيد جدا، من الممكن أن نجعل البرنامج ينتهي في 2018".

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