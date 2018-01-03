نائب "مستقبل وطن" عن الحوامدية يحصل على الموافقة بوحدة تراخيص قيادة

حصل النائب إبراهيم حموده عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن أبو النمرس والحوامدية، على الموافقة لفتح وحدة تراخيص قيادة ملاكي ورخصة قيادة مهنية.

وحصل الدكتور إبراهيم حموده على موافقة وزير الداخلية على فتح وحدة تراخيص القيادة الملاكي والمهنية بوحدة مرور الحوامدية، وذلك تيسيرا على أهالي أبو النمرس والحوامديه بدلا من الذهاب لمدينة السادس من أكتوبر.

وسيتم إنشاؤها في المساحه الخالية من جانب البوابة القبلية للمرور، وتمت مخاطبة المحافظ وتمت الموافقة، وتم رصد ميزانية لها وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالجيزة تمهيدا لطرح الإنشاء على شركة مختصة وقريبا سيتم الطرح والإنشاء.