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الوطن

مفكر سياسي: أحمدي نجاد يتحدى علي خامنئي من أجل الحكم في إيران

منذ 9 دقيقة
كتب: طاهر محمد
مفكر سياسي: أحمدي نجاد يتحدى علي خامنئي من أجل الحكم في إيران

مظاهرات إيران

قال بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر سياسي، إن أحمدي نجاد سادس رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتحدى المرشد "آية الله علي الخامنئي" في الوقت الراهن.

وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاءه حول الاحتجاجات الإيرانية ومستقبل نظام حكم المرشد، في برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc": "أحمدي نجاد كان من بين الشباب الطلاب الذين حاصروا الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران، وهو ابن الثورة وابن المرشد المدلل.. مضيفًا أن أحمدي نجاد تلقى دعم من المرشد لفترتين رئاسيتين متتاليتين".

وتابع: "خلال أواخر فترة حكم أحمدي نجاد، كان يريد أن يدشن سياسة جديدة، أن يسحب بعض الصلاحيات من المرشد لحساب رئيس الجمهورية، كان يأتي بأقاربه وأصدقائه المقربين إلى مراكز حساسة في السلطة، لكي يجد له مساحة أكبر من حرية الحركة على حساب المرشد".

وتابع كلامه قائلًا: "عندما أدرك المرشد هذه الأمور، أطاح به واستبعده تمامًا من الحكم، والآن يحاول نجاد أن يلملم أوراقه ويجمع رجاله ليحدث تغيرًا في النظام.. ليس من أجل الديمقراطية ولكن طمعًا في السلطة".

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