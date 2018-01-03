كشف غموض سرقة 3 ملايين جنيه و2 كيلو ذهب من شركة في الدرب الأحمر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من كشف غموض سرقة 3 ملايين جنيه، و2 كيلو مشغولات ذهبية من خزينة شركة استيراد وتصدير، وتبين أن السكرتيرة اشتركت مع 3 آخرين لارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من "محمد.أ" 73 سنة صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"سارة.م" 25 سنة سكرتيرة بالشركة ذاتها، بأنه عند توجه السكرتيرة لمقر الشركة في الـ12 ظهرا، اكتشفت سرقة مبالغ من داخل الشركة عبارة عن 3 مليون و8 آلاف جنيه، و2 كيلو ذهب من داخل خزينة الشركة، ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

وتبين من الفحص سلامة مداخل ومخارج الشركة ولم يستدل على أي أثار عنف بمقر الشركة أو الباب الرئيسي، وتشكل فريق بحث، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الحادث "سارة.م"، و"محمد.م" 29 سنة، سائق.

وضبط المتهمان واعترفا بما أسفرت عنه التحريات، وأقرا بصحتها، وأن السكرتيرة اتفقت مع المتهم الثاني على سرقته، وفي سبيل ذلك بتاريخ 31/12/2017، وعقب انصراف المبلغ الأول من مقر الشركة قامت بجمع المبالغ والمشغولات الذهبية المستولى عليها داخل حقيبة ووضع الحقيبة بمدخل الشركة، وعقب ذلك حضر المتهم الثاني واصطحب الحقيبة بمحتوياتها، وانتظرت لحين انتهاء مواعيد العمل بالشركة حتى لا تثير الشبهات وانصرفت، وحضرت صباح اليوم التالي وادعت اكتشافها الواقعة.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، واعترف بشراء سيارة حديثة لم ترخص ماركة تويوتا كرولا بمبلغ 497 ألف جنيه من معرض سيارات بمنطقة 6 أكتوبر / جيزة، وكذا خزينة حديدية صغيرة الحجم من متحصلات الحادث، وأرشد عن باقي المبلغ المستولى عليه والمشغولات الذهبية، عند "مصطفى.ط" 33 سنة، تاجر إكسسوارات سيارات، و"إسلام.م" 30 سنة، عامل زراعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.