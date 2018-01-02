تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث قالت علا بركات، زوجة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، إن زوجها تدهورت حالته الصحية فى شهر ديسمبر الماضى، إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزية فى الإمارات.

وأضافت لـ"الوطن"، أنه أجرى مساء الأحد عملية جراحية خطيرة رحل على إثرها عن عمر ناهز 84 عاماً.

وأوضحت أن زوجها كان يعانى من ورم خبيث وأجرى على أثره عملية جراحية استأصل فيها 70% من البنكرياس وإزالة الطحال كاملاً قبل يومين.

ولفتت إلى أنهم يسيرون فى إجراءات خروج الجثمان من الإمارات لإعادته إلى القاهرة.

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