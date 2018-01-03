هنا الزاهد: سعيدة بما حققته في 2017

هنأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد، قائلة: "إن شاء الله 2018 تكون فاتحة الخير علينا كلنا.. وتكون أحسن من السنين اللي فاتت".

وأضافت في تصريحات لبرنامج "8 الصبح" على "dmc"، أنها سعيدة بما حققته في عام 2017، حيث انتهت من فيلم "عقدة الخواجة" مع الفنان حسن الرداد والمخرج بيتر ميمى.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الفيلم، موضحة أن "عقدة الخواجة" فيلم أكشن رومانسي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وماجد المصري، وسامية الطرابلسي، وهنا الزاهد، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكي.