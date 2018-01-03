أمين الفتوى بـ"الإفتاء": "مش كل التاتو حرام"

أجاب خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة حول "الغش في الامتحان"، موضحة: "أن زميلتها راضية عن تعاونها معها؟.. فهل هذا حرام؟"، قائلا: "الامتحان لقياس مستوى الطالب فالأفضل أن تجتهدي وتتوكلي على الله".

فيما أجاب عن سؤال آخر "هل التاتو أو الوشم للمرأة حلال أم حرام؟"، خلال استضافته مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، موضحا أن التاتو نوعين يظل طول العمر وهو الذي ينتج عنه دم لأنه يصل للطبقة الثالثة للجلد وهذا حرام، لأنه إيذاء للجلد والنفس البشرية، أما النوع الثاني يكون في الطبقتين الأولى والثانية من الجلد، وهو الذي لا ينتج عنه دم: "دا مش حرام.. إذن التاتو اللي بيتحفر له في الجلد دا حرام".