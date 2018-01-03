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الوطن

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سقوط أمطار شديدة غدا

أمس PM 11:43
كتب: مروة مرسي
محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سقوط أمطار شديدة غدا

صورة ارشيفية

تحذر محافظة الإسكندرية، المواطنين من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة غدا الخميس، وذلك بداية من الساعة الثالثة فجرا، وتهيب بالمواطنين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على سقوط الأمطار، وكذا التزام الحيطة والحذر خلال السفر وخاصة على الطرق السريعة.

وشدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء الأحياء ومديري المديريات وفرق التعامل مع الأمطار وشركات المرافق وشركة النهضة استعدادا للتعامل مع النوة الشديدة المتوقعة غدا، والعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري لأي حالات طارئة.

وأكد على انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ورصد أي مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار للتعامل معها، وذلك للحفاظ على حياة المواطن وسلامته، ومنع حدوث أية مشاكل في الشارع السكندري.

وجاءت تلك التوقعات وفقا لاستقراء خرائط التنبؤ الواردة من معهد بحوث المياه من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبالتنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الري.

وإليكم صورة جدول باستقراء خرائط التنبؤ على مدار اليوم.

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