مدير أمن الفيوم يتفقد تأمين الكنائس قبل عيد الميلاد

نشرت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، كمائن أمنية عديدة في شوارع مدينة الفيوم، وعلى بعض الطرق الداخلية، وفي مداخل ومخارج المحافظة، للتفتيش على رخص القيادة للدراجات البخارية، وفحص المشتبه فيهم سياسيا وجنائيا، استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما شددت أجهزة الأمن، أعمال المتابعة للخدمات المعينة على تأمين الكنائس، للتأكد من اتخاذ الإجراءات المتخذة لتأمينها، وشدد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس، باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وفحص المترددين على الكنائس، خلال جولته التفقدية للتمركزات الأمنية وخدمات الكنائس بمركز ومدينة إطسا، مساء الثلاثاء.

ونبه مدير الأمن، وفقا لبيان أمني، مساء الثلاثاء، على القوات المعينة لتأمين الكنائس برفع درجات الاستعداد، وتنشيط كل الخدمات مع تكثيف مرور الدوريات الأمنية، وتعزيز الخدمات الأمنية على الكنائس والمرور الميداني للتأكد من يقظة القوات وعدم التراخي، كما نبه على القوات الشرطية، بضرورة اتباع مبدأ الحيطة والحذر والتعامل الفوري.