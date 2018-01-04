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الوطن

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة معلمة

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة معلمة

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة الجلاء حبس عامل نظافة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مدرسة.

كان قسم شرطة شبرا تلقى بلاغًا من ربة منزل باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، دبلة" من داخل دولاب حجرة نومها بمسكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالسرقة.

وأفادت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين المترددين على العقار سكن المجني عليها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال النظافة بالشقة سكن المجني عليها.

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