نائلة فاروق تعتمد الخريطة الجديدة لقناة "طيبة"

اعتمدت نائلة فاروق رئيسة قطاع القنوات الإقليمية، الخريطة البرامجية الجديدة لقناة "طيبة"، والذي ستضم فيها أربع برامج جديدة.

وهما "درة الجنوب" وهو برنامج خاص عن حلايب وشلاتين، و "على الطريقة الصعيدية" و"حكاوي القناوي"، و"امرأة من الصعيد الجواني"، وهي برامج تلقي الضوء على مشاكل المواطنين والمرأة الصعيدية.

هذا بالاضافة إلى برنامج، "سحر الجنوب" الذي يتم تقديمه بأكثر من لغة، وهو برنامج يخاطب السائح داخل الإقليم أو خارجه، وهناك أيضا برنامج "البوابة الإفريقية"، الذي يتحدث عن الجاليات الأفريقية، ويتواصل معهم عبر شاشة قناة طيبة، وبرنامج "موزايك" الذي يحكي قصة مكان، وبرنامج "طلب إحاطة"عن مشكلات المواطن.