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الوطن

القبض على 4 متهمين بتهمة السرقة في العياط

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
القبض على 4 متهمين بتهمة السرقة في العياط

صورة ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط تشكيل عصابي يضم 4 متهمين في منطقة العياط.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهمين ألقي القبض عليهم أثناء سرقة سيارة ملاكي بالإكراه.

وشرحت التحريات التى جرت بمعرفة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، أنه تصادف مرور سيارة شرطة في المنطقة خلال واقعة السرقة، واستغاث بها المجني عليه، وضبط المتهمون، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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