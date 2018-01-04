تجديد حبس عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير تراخيص القيادة والسيارات.

وعثرت الشرطة بحوزة المتهم على 950 جنيها ورخصة قيادة خاصة منسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور أخرى أثناء وجوده بصحبة سائقين بوحدة تراخيص مرور منشأة ناصر.

وبمناقشتهم عن سبب وجودهم بالوحدة، قرر الثاني بحضوره صحبة الأول لنقل قيد رخصة القيادة الخاصة به، من وحدة تراخيص مرور فيصل إلى وحدة تراخيص مرور منشأة ناصر، وأضاف بأنه استخرج الرخصة بموجب مؤهل دراسي دبلوم صنايع، "مزور" حصل عليه من الأول وبسؤال الثالث، قرر أنه حضر صحبة الأول لاستخراج رخصة قيادة خاصة، حيث أوهمه بقدرته على إنهاء الإجراءات وتقاضى منه 600 جنيه.

واعترف المتهم الأول بقيامه بممارسة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة.