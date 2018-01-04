تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل سائق 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر حبس عاملين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل سائق بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما في مدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود مصاب، في شارع حسن الجنايني بعزبة الهجانة.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين سائق "مصاب بجرح نافذ في الصدر"، وبين عاملين، وأنه في أثناء سير الأول بمحل الواقعة، سقطت على رأسه قطعة خشبية من أعلى أحد العقارات تحت الإنشاء، والتي يعمل بها الطرف الثاني، وفي أثناء معاتبته، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها الطرف الثاني على الأول بـ"سكين" محدثا إصابته.