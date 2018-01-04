مصطفى مدبولي يهنئ البابا تواضرس بأعياد الميلاد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وجاء في نص الرسالة:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يسرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإني إذ أهنئكم بهذه المناسبة، أدعو الله عز وجل، أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدي وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.