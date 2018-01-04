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الوطن

الكنيسة تخفض عدد أفراد الأطقم الإعلامية لتغطية قداس "الميلاد"

منذ 5 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة تخفض عدد أفراد الأطقم الإعلامية لتغطية قداس "الميلاد"

كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

خفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدد أفراد الأطقم الأعلامية للقنوات الفضائية المخصصة لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد، نظرا لنقل القداس للعاصمة الادارية الجديدة ولان الكنيسة التي ستقام بها الصلوات تحت التجهيز.

وأعلنت الكنيسة، في بيان لها، أنها ستكتفي من كل مؤسسة بطقم  عمل واحد فقط والايزيد عن عدد 3 افراد، يتم اختيارهم من طاقم العمل المرسل اسمائهم لتغطية قداس العيد.

وأشارت الكنيسة إلى أن مكان وجود كاميرات القنوات ستتواجد عند مدخل باب كبار الزوار منذ بدء التواجد وحتى تمام السادسة والنصف مساء السبت، ليذهب طاقم العمل منذ السادسة والنصف إلى السابعة مساءا للتواجد خلف الكنيسة، والعودة مرة أخرى إلى باب كبار الزوار اعتبارا من بدء العظة وحتى نهاية القداس.

وأكدت الكنيسة، على أن الكاتدرائية الجديدة غير مجهزة وتحت التشطيب، لافته إلى أن طلبات كافة الوسائل الإعلامية الخاصة باستقبال البابا للمهنئين يوم العيد بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما هي دون أي تغيير.

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