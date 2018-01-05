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الوطن

محافظ بني سويف: محمد صلاح نتاج قطاع الناشئين في المقاولون العرب

منذ 8 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف: محمد صلاح نتاج قطاع الناشئين في المقاولون العرب

صلاح عقب استلامه جائزة أفضل لاعب كرة قدم افريقي

قال المهندس شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق، محافظ بني سويف الحالي، إن فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 فرحة لكل المصريين، ونموذج رائع وناجح للشباب المصري، مبروك لمصر والمصريين".

وأضاف "حبيب": "محمد صلاح أثبت أنه لا يوجد مستحيل منذ 6 سنوات كان لاعبا لم يعرفه أحد، الآن أصبح لاعب يعرفه العالم أجمع، وأفضل لاعب أفريقي، فهو قصة نجاح صعدت في فترة قصيرة".

وأشار "حبيب": "قبل 6 سنوات وقعنا عقد احترافه لبازل السويسري وطالبناه بالتمثيل المشرف لمصر والطموح في اللعب لأكبر الأندية الأوربية، متابعا "صلاح" بجانب مهاراته الكروية يمتلك عناصر الالتزام والجدية والأخلاق، وهي عناصر مؤهلة للنجاح.

وتابع أن لاعب ليفربول هو نتاج لقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان هدفنا وقتها أن يكون لدينا لاعب عالمى وكان تحديا خاصا لنا، فشارك صلاح وهو في عمر 16 عاما في الدوري المصري الممتاز، وفي عام 2012 حصل على أفضل لاعب ناشئ افريقي وقبلها بعام بدأ رحلته الاحترافية مع بازل السويسري.

وحصل اللاعب المصري محمد حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 في الحفل الذي نظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الغانية أكرا.

يشار إلى أن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الحالي، هو من أجرى صفقة انتقال اللاعب محمد صلاح من نادي المقاولون العرب إلى نادي بازل السويسري في بداية "صلاح " الاحترافية، بصفته مفوضا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وقتها.

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