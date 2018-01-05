تسجيل الدخول

الوطن

محافظ القليوبية: متحدو الإعاقة لا يقلون أهمية عن أي فرد في المجتمع

منذ 11 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية: متحدو الإعاقة لا يقلون أهمية عن أي فرد في المجتمع

محافظ القليوبية مع متحدو الإعاقة

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن دور أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المحافظة لا يقل أهمية عن باقي أفراد المجتمع فلهم دور كبير في شتي المجالات سواء الرياضية أو الثقافية أو التعليمية فكلنا نسيج واحد .. مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهم بدءا من القيادة السياسية حتى الأجهزة التنفيذية بكل محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من الشباب والفتيات متحدي الإعاقة والحاصلين على ميداليات رياضية في عدد من الألعاب الرياضية بحضور حسين عشماوي وسولاف درويش أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب.

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتكريم جميع الأبطال الحاصلين على ميداليات ومنحهم شهادات تقدير لدورهم الفعال في المشاركات الرياضية وتحدي الإعاقة والحصول على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في حفل تقييمه المحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة في نهاية شهر يناير.

 

أخبار متعلقة

عقد أولى دورات التضامن التدريبية عن سلوك الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

عقد أولى دورات التضامن التدريبية عن سلوك الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

عقدت مديرية تضامن دمياط، برئاسة حسام عبدالغفار، أولى دوراتها التدريبية لتأهيل الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين إدارة التأهيل
الصحة: توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة

الصحة: توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة من خلال اللجان الطبية بالإدارة العامة
مكفوفون وصم وبكم وأقزام فى مسرحية عن ذوى الاحتياجات الخاصة: إحنا واحد

مكفوفون وصم وبكم وأقزام فى مسرحية عن ذوى الاحتياجات الخاصة: إحنا واحد

فى إطار محاولاتها المستمرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، تستعد فرقة «إحنا واحد» المسرحية، المهمومة بقضية ذوى الاحتياجات الخاصة، للعرض المسرحى «كمان زغل
خبراء عن «دمج ذوى الاحتياجات الخاصة»: المدارس لا تزال غير مؤهلة للتعامل معهم

خبراء عن «دمج ذوى الاحتياجات الخاصة»: المدارس لا تزال غير مؤهلة للتعامل معهم

حذر عدد من خبراء التعليم وعلم النفس من تطبيق قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة البسيطة
ورشة فن تشكيلى لتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة: طلع الفنان اللى جواك

ورشة فن تشكيلى لتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة: طلع الفنان اللى جواك

تتأثر نفسية الأطفال بالأحداث والمشاكل المحيطة بهم سواء داخل المنزل أو خارجه، ومراعاة مشاعرهم ونفسيتهم أمر مطلوب أثناء التربية، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة منهم،
مرور الأقصر يخصص رقم لتلقي شكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة

مرور الأقصر يخصص رقم لتلقي شكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة

قال العقيد أحمد سمير، وكيل إدارة مرور الأقصر، إنه يعمل على إضافة خدمات إلكترونية وتقديم تسهيلات للمواطنين

التعليقات

الزمالك يغلى.. وفريق الكرة ينهار

الأكثر قراءة

عاجل