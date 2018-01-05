محافظ القليوبية: متحدو الإعاقة لا يقلون أهمية عن أي فرد في المجتمع

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن دور أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المحافظة لا يقل أهمية عن باقي أفراد المجتمع فلهم دور كبير في شتي المجالات سواء الرياضية أو الثقافية أو التعليمية فكلنا نسيج واحد .. مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهم بدءا من القيادة السياسية حتى الأجهزة التنفيذية بكل محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من الشباب والفتيات متحدي الإعاقة والحاصلين على ميداليات رياضية في عدد من الألعاب الرياضية بحضور حسين عشماوي وسولاف درويش أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب.

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتكريم جميع الأبطال الحاصلين على ميداليات ومنحهم شهادات تقدير لدورهم الفعال في المشاركات الرياضية وتحدي الإعاقة والحصول على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في حفل تقييمه المحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة في نهاية شهر يناير.