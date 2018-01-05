حجز صاحب محل خمور مجهولة المصدر في الأزبكية لـ"تحريات المباحث"

قررت نيابة الأموال العامة، حجز صاحب محل بيع خمور في الأزبكية، لحين ورود تحريات المباحث بحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر.

كانت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بأن "جورج ف" (33 عاما)، صاحب محل خمور دون سوابق، ويتاجر في الخمور محلية الصنع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها داخل المحل ملكه، مستخدما ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين صحة ما ورد من معلومات، وضبط المتهم وعثر بداخل المحل على 4 زجاجات خمور ماركة براندي، وزجاجتي خمور ماركة بلاك ليبول، و4 زجاجات خمور ماركة فودكا، و3 زجاجات خمور ماركة زبيب زوتس، و4 زجاجات ماركة مارسيل هولس، و4 زجاجات خمور ماركة جي بي، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومنسوبة لشركات محلية وعالمية، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.