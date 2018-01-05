18 يناير.. تكريم المفكر حلمي شعرواي في المجلس الأعلى للثقافة

تحت شعار "حلمي شعراوي.. رحلة عطاء"، ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية لتكريم المفكر القدير وأحد رموز الثقافة المصرية والإفريقية، وذلك في السادسة مساء من الخميس 18 يناير.

تقام الأمسية تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في الشأن الثقافي من مصر وعدد من الدول الإفريقية والعربية.

ويأتي التكريم في إطار تنفيذ توصيات الملتقى الدولي الثالث لتفاعل الثقافات الإفريقية والذي عقد بأسوان في الفترة من 13 : 16 نوفمبر 2017، إذ طالب وزير الثقافة خلال حفل الافتتاح أن تحمل دورة الملتقى اسم المفكر حلمي شعراوي وقد وافق ورحب جميع المشاركين بالملتقى بالفكرة.

ومن المقرر أن يتحدث حلمي شعراوي عن تجربته في العمل الإفريقي، كما يستعرض تلاميذه عدد كبير من إنتاجه الفكري البالغ أكثر من 20 كتابا.

وحلمي شعراوي هو خبير العلاقات العربية - الإفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الفترة من (1982-1986)، وعمل رئيسا للجمعية الإفريقية للعلوم السياسية، ثم أمين لجنة الدفاع عن الثقافة القومية (مصر)، له العديد من المؤلفات التي تتناول القضايا الإفريقية.