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الوطن

غدا.. عرض "نحبك هادي" في نادي السينما الأفريقية

منذ 3 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
غدا.. عرض "نحبك هادي" في نادي السينما الأفريقية

مشهد من الفيلم

يعود الفيلم التونسي نحبك هادي للمخرج محمد بن عطية مرة أخرى إلى مصر للعرض في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 6 يناير، لساعة 7 مساءً.

نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وانطلق في 2017 بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم وعدد من سفراء الدول الإفريقية ويهدف إلى خلق نافذة يطل منها الفيلم الإفريقي على الجمهور المصري ويقام كل يوم سبت الساعة 7 مساءً.

كان العرض الأول لفيلم نحبك هادي في مصر من خلال الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2017 حيث نافس المخرج والمؤلف محمد بن عطية على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان وفاز بـجائزة الاسهام الفني المتميز، كما كان تم عرضه تجارياً في مصر وعدة دول عربية أخرى.

نحبك هادي يحكي قصة هادي، وهو شاب قليل الكلام ورد الفعل، لا ينتظر من الحياة شيئاً يُذكر، ويترك لأمه المتسلطة شؤون تنظيم زواجه من خديجة. قبل زواجه بيومين، يتعرف هادي في مدينة المهدية على ريم، التي تجذبه حريتها ولامبلاتها، ليجد نفسه مأخوذاً بهذا العشق الناشئ، ويقوم ببطولة الفيلم مجد مستورة، ريم بن مسعود وصباح بوزيد.

نحبك هادي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، ومن إنتاج درة بوشوشة، نديم شيخ روحه، بالإضافة إلى المنتجين والمخرجين البلجيكيين لوك وجان بيير داردين (Two Days, One Night)، بينما تتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions.

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