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الوطن

والد "صلاح" يزور وحدة زرع الكبد بطنطا.. ومصادر: اللاعب يدعم المستشفى

منذ 50 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
والد "صلاح" يزور وحدة زرع الكبد بطنطا.. ومصادر: اللاعب يدعم المستشفى

والد "صلاح" يزور وحدة زرع الكبد بطنطا.. ومصادر: الاعب يساهم فى الوحده

زار صلاح غالي، والد اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزى، وحدة زراعة الكبد بمسشتفى طنطا الدولى، برفقة الدكتور جمال موسى مدير الوحدة والرئيس السابق لمستشفى التعليمى العالمى الجديد.

وكشف مصدر مقرب من العائلة، أن والد الكابتن محمد صلاح، أعلن عن مساهمة نجله فى دعم وحدة زراعة الكبد بالمستشفى العالمي بطنطا في أول زيارة له لمصر خلال إجازته المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح فاز أمس بجائزة أحسن لاعب كرة قدم في القارة الإفريقية في حفل التتويج الذي أقامه الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الغانية أكرا.

 

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