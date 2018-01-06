سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يلتقي بمديري إدارات ديوان عام المحافظة

عقد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، مساء أمس، اجتماعا موسعا بحضور بعض من مديري الإدارات والموظفين بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بمختلف إدارات الديوان العام وما يجري تقديمه من أعمال وخدمات للمواطنين.

وقال سكرتير عام المحافظة، إنه وجه بضرورة تنسيق العرض بين إدارات الديوان العام والجهات الموازية لها بالمركز الإدارية والاستعداد التام والإلمام بالمعلومات الخاصة بإتخاذ القرارات، وتنظيم وتنفيذ الاعمال والتكليفات، مؤكدا ضرورة أن يكون مدير الإدارة مسئول عما يحدده من أقوال وأفعال تخص مسؤليات العمل.