"إسعاف الوادي الجديد" يتسلم 4 سيارات إسعاف دفع رباعي جديدة

أعلن الدكتور محمود البيطار، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وصول 4 سيارات إسعاف جديدة دفع رباعي كدعم من الهيئة العامة للإسعاف المصرية.

وأضاف البيطار أنه السيارات وصلت بالفعل الى المحافظة، وذلك تمهيدا لتوزيعها على المناطق المختلفة بمراكز المحافظة طبقا للحاجه اليها.

وأوضح مدير مرفق اسعاف المحافظة، أن وصول هذه السيارات يأتي في إطار العمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة وسرعة إسعاف المصابين بالمناطق الصحراوية ودعم المناطق النائية لضمان سرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وأكد أنه جرى تم تدريب عدد من السائقين بهيئة الإسعاف المصرية على كيفية قيادة السيارات الجديدة ذات القدرات العالية والسير فى المناطق الصحراوية، بجانب تدريب طاقم مسعفين على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بتلك السيارات وتحديد النقاط التى سيتم وضع السيارات بها.