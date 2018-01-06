تسجيل الدخول

الوطن

"شباب المؤتمر" يبحث تنفيذ خطة دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

منذ 42 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"شباب المؤتمر" يبحث تنفيذ خطة دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

رئيس حزب المؤتمر

 يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد، اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة، بحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.

وأكد رواش، أن الاتحاد سيراجع خلال الاجتماع، خطة شباب الاتحاد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فور إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرا إلى أن الاتحاد سيضع برامج تنفيذ هذه الخطة على مستوى الجمهورية.

وأكد أحمد خالد، أمين شباب الحزب، أن الشباب المصري سيكون فى مقدمة الداعمين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، كونه أول قائد ورئيس فى تاريخ مصر يولي اهتماما للشباب.

أخبار متعلقة

مؤتمر اتحاد شباب القبائل العربية ضد التطرف والإرهاب بالمنيا 8 ديسمبر

مؤتمر اتحاد شباب القبائل العربية ضد التطرف والإرهاب بالمنيا 8 ديسمبر

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا اليوم، اتحاد شباب القبائل العربية حيث سيعقد الاتحاد مؤتمر الشباب الأول الموحد للقبائل العربية يوم 8 ديسمبر بقرية الكوم الأحمر ب
اتحاد شباب مصر ينعى شهداء الوطن في حادث شمال سيناء الإرهابي

اتحاد شباب مصر ينعى شهداء الوطن في حادث شمال سيناء الإرهابي

اتحاد شباب مصر ينعى شهداء الوطن في حادث شمال سيناء الإرهابي
اتحاد الصحفيين الأفارقة: ندرب شباب القارة لمواجهة التحديات

اتحاد الصحفيين الأفارقة: ندرب شباب القارة لمواجهة التحديات

اتحاد الصحفيين الأفارقة: ندرب شباب القارة لمواجهة التحديات
"اتحاد شباب مصر": منتدى شرم الشيخ رسالة سياسية وسياحية للعالم

"اتحاد شباب مصر": منتدى شرم الشيخ رسالة سياسية وسياحية للعالم

قال أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، وأحد المشاركين في منتدى شباب

التعليقات

صلاااااح.. مصر فرحانة بالبطل

الأكثر قراءة

عاجل