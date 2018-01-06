"شباب المؤتمر" يبحث تنفيذ خطة دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد، اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة، بحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.

وأكد رواش، أن الاتحاد سيراجع خلال الاجتماع، خطة شباب الاتحاد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فور إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرا إلى أن الاتحاد سيضع برامج تنفيذ هذه الخطة على مستوى الجمهورية.

وأكد أحمد خالد، أمين شباب الحزب، أن الشباب المصري سيكون فى مقدمة الداعمين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، كونه أول قائد ورئيس فى تاريخ مصر يولي اهتماما للشباب.