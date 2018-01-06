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الوطن

الولايات المتحدة تراجع مع كوريا الجنوبية اتفاقية تجارية ثنائية بينهما

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
الولايات المتحدة تراجع مع كوريا الجنوبية اتفاقية تجارية ثنائية بينهما

كوريا الجنوبية

أكملت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس، أول جولة من محادثاتهما لمراجعة اتفاقية تجارية ثنائية بينهما، وقالت واشنطن إن هناك عملا كثيرا يتعين إنجازه للتوصل لاتفاق تجاري جديد.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة، بعد محادثات مع مسؤولين تجاريين كوريين جنوبيين في واشنطن، "أمامنا عمل كثير يتعين إنجازه للتوصل لاتفاق يخدم المصالح الاقتصادية للشعب الأمريكي".

وأضاف "لايتهايزر"، في بيان‭ ‬"أهدافنا واضحة وهي ضرورة أن نحقق تجارة عادلة ومتبادلة بين بلدينا. سنمضي قدما للأمام بأسرع ما يمكن لتحقيق هذا الهدف".

وأكد البيان، أن الجانبين على المتابعة، لمناقشة موعد الاجتماع المقبل في المستقبل القريب جدا.

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