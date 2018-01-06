بالفيديو| "السقا" يضرب أحمد فهمي: "أخويا"

نشر الفنان أحمد السقا فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مع الفنان أحمد فهمي، وهما يرتديان نفس الملابس.

وقال السقا: "أنا وأخويا أحمد فهمي بايتين مع بعض وبنصور مع بعض وبالصدفة زي بعض".

وتابع السقا: "أحمد فهمي طلع في برامج كتير جدا اتكلم عني وقال إنه بيقدرني وأنا بشكره، بس أنا مش أكبر منه بكتير، وهو كمان بيدعي في البرامج إنه بيقدر يعمل الحاجات اللي بعملها".

وبدأ السقا بضرب الفنان أحمد فهمي، معلقا: "وأدي أحمد فهمي علشان لما يطلع في البرامج بعد كدا يحلف إني أنا بضربه، يبقى مش كدب وآدي أحمد فهمي أهو بضربه أهو".