الشعراوي: الرئيس أوفى بوعده بإقامة قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، الإخوة الأقباط احتفالهم بقداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية الأقباط بمدينه المنصورة، بحضور اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لمنطقه شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد علوان، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد عبد الجليل، قائد المخابرات الحربية، والمهندس مختار الخولى، السكرتير المساعد، قيادات الأزهر والأوقاف، القيادات الأمنية والتنفيذية بقطاعات المحافظة، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ممثلي النقابات والأحزاب والأندية والجمعيات الأهلية، وجمع كبير من أبناء الدقهلية مسلمين وأقباط.

وكان في استقبال المحافظ، والقيادات الأمنية والمرافقين من القيادات المشاركة في حضور القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد بمحافظه الدقهلية، نيافه الأنبا داود، مطران المنصورة وتوابعها وقيادات الكنسية بالمحافظة.

وقدم محافظ الدقهلية، والقيادات الأمنية بالمحافظة، التهنئة لنيافه الأنبا دواد، وجميع الأخوة الأقباط، بهذه المناسبة التي يثبت الاحتفال بها بمشاركه الجميع تلاحم المصريين وترابطهم في ظل محاولات البعض تصدير رسائل سلبية.

وأكد نيافة الأنبا دواد، في كلمته أن المحبة والسلام تجمع المصريين منذ فجر التاريخ ونسيج واحد وسيظل كذلك على مر العصور.

وهنأ محافظ الدقهلية، الأخوة الأقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد وأيضا بمناسبه افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بتنفيذها خلال عام وأوفى بوعده، مؤكداً في كلمته أن مصر دائما تنعم بالأمان والمحبة والسلام.

وأوضح المحافظ، أن مصر دائما بخير وممتدة إلى اكثر من 7 الأف سنة حتى الأن وهى البلد الوحيد التي يمتد شكلها وتكوينها على مدي التاريخ الإنساني الطويل.

وأشار الشعراوي، أن تاريخ مصر من تاريخ تسجيل الإنسان وما يبني من تراكمات عبر هذه السنوات الطويلة والقرون لا يمكن أن يستطيع كائن أن يفصل تلك المكونات عن بعضها، مشيرا إلى مشاركات متبادلة بين نسيج الأمه في الأفراح والأعياد والمناسبات مما يؤكد عمق العلاقات بين نسيج الشعب الواح، مضيفاً أن مصر في ازدهار وتقدم بفضل تماسك وتعاضد شعبها على مر العصور .