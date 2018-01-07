محافظ كفر الشيخ: مصر بلد الأنبياء وعلينا الحفاظ على وحدتنا

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وعلينا أن نحافظ على وحدة وطننا وأن مصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ والعديد من الثورات التي أثبت الجميع مسيحيين ومسلمين وحدتهم وترابطهم وهم نسيج الأمة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن كلمة البابا شنودة "مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا"، محفورة في قلوب جميع المصريين، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام بعيدا عن الشعارات الجوفاء، داعيا جموع ابناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن قوة وحدة الشعب المصري، نموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب والإرهاب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذي سيظل دائمًا نسيج واحد وأيد واحدة، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة، مشيرا إلى إنه يجب توعية الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على النسيج المصرى الواحد ونشر التوعية وقيم المحبة والتسامح من خلال المساجد والكنائس لزيادة الوعى بأهمية الترابط بين المصريين والوقوف أمام أى محاولة للتفريق بين أبناء الوطن.

وأثنى المحافظ خلال كلمته على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وآمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب فى تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة كفرالشيخ، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، رافقه اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمهندس راضي أحمد أمين، والسكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والعميد حازم الخولى مدير ادارة الأمن الوطني، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، وعدداً من القيادات الامنية والتنفيذية ونواب البرلمان.