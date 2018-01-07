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الوطن

مطران كفر الشيخ: نصلي وندعوا الله أن يخلص مصر من كل شر

منذ 32 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
مطران كفر الشيخ: نصلي وندعوا الله أن يخلص مصر من كل شر

الانبا بيشوي بطرس، مطران كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة

قال نيافة الأنبا بيشوي بطرس، مطران كفر الشيخ ودمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، إن جميع أقباط مصر يجتمعون في هذا اليوم ويؤدون الصلاة ويدعون أن يخلص الله هذا البلد من كل شر، داعيا المصريين إلى التحلي بقيم السلام والمحبة.

وأضاف الأنبا بيشوى، أن الجيش المصري العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادر على حماية الوطن ومقدساته، مضيفا أن ما تقوم به هذه العصابات الإجرامية اتباع الشيطان هي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب ولا يمكن أن تنتصر عصابة على الدولة خاصة دولة بقوة وحجم مصر.

وأكد أنهم يصلون من أجل أن يحفظ الله مصر وأن تمر هذه المرحلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلام.

جاء ذلك خلال ترأسه صلاة القداس والاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس راضي أحمد أمين، والسكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح الطنوبى المستشار العسكري، و العميد حازم الخولي، مدير إدارة الأمن الوطني، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان.

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مديرية أمن القاهرة تعلن الحالة "ج" بسبب عيد الميلاد

مديرية أمن القاهرة تعلن الحالة "ج" بسبب عيد الميلاد

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بالصور| توافد آلاف الأقباط على كنائس الغربية

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السيسي لـ "الأقباط": تحيا مصر بيكم.. وشكرا على حفاوة الاستقبال

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السيسي لـ "الأقباط": عمر الخراب ما يقدر يهزم الخير والسلام

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السيسي: افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" رسالة للعالم أجمع

السيسي: افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" رسالة للعالم أجمع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسيي، إن كاتدرائية " ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة تم افتتاحها بشكل جزئي، موضحًا أن افتتاحها تُعد رسالة كبيرة من مصر للعالم
الأقباط يهتفون "عاش السيسي وتحيا مصر".. والرئيس: محدش يقدر يقسمنا

الأقباط يهتفون "عاش السيسي وتحيا مصر".. والرئيس: محدش يقدر يقسمنا

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الأقباط من "ميلاد المسيح" لـ "السيسي": بنحبك يا ريس.. ويرد: وأنا أكتر

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الأقباط يستقبلون كلمة السيسي بالزغاريد في كاتدرائية العاصمة الإدارية

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يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يقوده البابا تواضروس الثاني، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بث مباشر| احتفالات قداس "عيد الميلاد" بحضور السيسي

بث مباشر| احتفالات قداس "عيد الميلاد" بحضور السيسي

تقدم "الوطن" بث مباشر لاحتفالات قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي.
"بنحبك يا ريس".. الهتاف الأول للسيسي في كاتدرائية "ميلاد المسيح"

"بنحبك يا ريس".. الهتاف الأول للسيسي في كاتدرائية "ميلاد المسيح"

استقبل الأقباط والمدعوون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي وتواضروس يفتتحان كاتدرائية "ميلاد المسيح" قبل بدء قداس العيد

السيسي وتواضروس يفتتحان كاتدرائية "ميلاد المسيح" قبل بدء قداس العيد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المرحلة الأولى من
مدير قناة الكنيسة القبطية يكشف لـ"الوطن" كواليس نقل قداس عيد الميلاد

مدير قناة الكنيسة القبطية يكشف لـ"الوطن" كواليس نقل قداس عيد الميلاد

قال عماد مهنى، مدير قناة مارمرقس "ME SAT" الصادرة من المقر البابوي، إن طاقم ضخم من القناة يقوم على نقل قداس عيد الميلاد اليوم، مشيرا إلى أن القداس هذا العام له
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باحثون أقباط: أول قداس لعيد الميلاد يقام خارج "العباسية" منذ 50 عاما

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أقباط أسيوط يتوافدون على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد

أقباط أسيوط يتوافدون على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد

أقباط أسيوط يتوافدون على الكنائس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد
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دفتر لتوقيع كبار الزوار في مدخل كاتدرائية ميلاد المسيح

وقع كبار الزوار في دفتر خصصته كاتدرائية ميلاد المسيح الجديدة في العاصمة الإدارية، مذيلة بكلمة عن الافتتاح، وذلك في مدخل الكاتدرائية.
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نقيب الصحفيين يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

نقيب الصحفيين يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

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شوارع مغلقة وتأمينات مكثفة بطعم البهجة.. حال جيران الكاتدرائية بالعباسية في عيد الميلاد
محمد حسين.. حكاية مسلم لم يتغيب عن قداس الكاتدرائية ومارمينا من 17 سنة

محمد حسين.. حكاية مسلم لم يتغيب عن قداس الكاتدرائية ومارمينا من 17 سنة

على مدار 17 عاما، لم يتغيب محمد حسين، أحد أبناء منطقة حلوان، عن أي قداس الكتدرائية السيدة العذراء مريم أو كنيسة مارمينا الملاصقة لمنزله، حيث اعتاد على الذهاب بر
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عاجل| البابا تواضروس يصل إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لرئاسة «القداس»

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح»
كاتدرائية "ميلاد المسيح" تبدأ استقبال المشاركين في القداس

كاتدرائية "ميلاد المسيح" تبدأ استقبال المشاركين في القداس

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محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ الإجراءات الخاصة باحتفالات "الميلاد"

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محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ الإجراءات الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد.
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بدء وصول المصلين والمدعوين لحضور قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

بدء وصول المصلين والمدعوين لحضور قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

توافد إعلاميين وفنانيين وعدد من المصلين الذين نقلتهم أتوبيسات خاصة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، على كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجد
وفد من إدارة أبو حمص التعليمية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وفد من إدارة أبو حمص التعليمية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم وفد من إدارة أبوحمص التعليمية بمحافظة البحيرة، برئاسة شاكر محمود ندا،
جراح يغطي "عيد الميلاد" من 30 سنة عبر الأثير.. "نقل القداس بعد صلاة الجمعة بالسيدة"

جراح يغطي "عيد الميلاد" من 30 سنة عبر الأثير.. "نقل القداس بعد صلاة الجمعة بالسيدة"

على مدار 30 عامًا ينتظر المسمتعون أن يأتي صوته عبر الأثير بمجرد الإعلان عن بدء قداس عيد الميلاد المجيد
غدا.. محافظ المنيا يشارك باحتفالية "قصور الثقافة" بعيد الميلاد

غدا.. محافظ المنيا يشارك باحتفالية "قصور الثقافة" بعيد الميلاد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، غدا، بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى احتفالا بعيد الميلاد ال
وزير التعليم العالي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

وزير التعليم العالي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات وقيادات المجتمع الجامعي، بالتهنئة للمجتمع المصري بعيد الميلاد المج
المترو: كمائن شرطية متحركة وثابتة بالمحطات تزامنا مع احتفالات الميلاد

المترو: كمائن شرطية متحركة وثابتة بالمحطات تزامنا مع احتفالات الميلاد

أعلنت هيئة شركة إدارة تشغيل وصيانة مترو الأنفاق وجود كمائن شرطية ثابتة ومتحركة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، لتوفير الحماية الأمنية والأمان لجموع الركاب،
30 "أتوبيسا" لنقل الأقباط للعاصمة الإدارية لحضور قداس عيد الميلاد

30 "أتوبيسا" لنقل الأقباط للعاصمة الإدارية لحضور قداس عيد الميلاد

نشرت قناة "صدى البلد" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لنقل الأقباط إلى العاصمة الإدارية.
السيسي على خطى عبدالناصر: تبرع لإقامة أكبر كاتدرائية.. واليوم يفتتحها

السيسي على خطى عبدالناصر: تبرع لإقامة أكبر كاتدرائية.. واليوم يفتتحها

افتتح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عهد البابا كيرلس السادس، 25 يونيو 1968،
تظاهرات واتهامات ببيع الأرض واحتفال رسمي.. هنا "مهد المسيح" يوم ميلاده

تظاهرات واتهامات ببيع الأرض واحتفال رسمي.. هنا "مهد المسيح" يوم ميلاده

احتفالات تعم المدينة في ليلة ميلاد المسيح، لم تكتمل على تلك البقعة المقدسة التي تضم كنيسة المهد المبنية
24 ساعة روحانيات بالعاصمة الإدارية.. "ذكر الله يعمر الكنيسة والمسجد"

24 ساعة روحانيات بالعاصمة الإدارية.. "ذكر الله يعمر الكنيسة والمسجد"

ساعات قليلة تفصلنا عن أولى الصلاوات المسيحية بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، التي شهدت أمس أولى صلاوات المسلمين بالمسجد المدشن حديثا "الفتاح العليم"،
السكة الحديد: إجراءات أمنية مشددة بالمحطات تزامنا مع احتفالات الميلاد

السكة الحديد: إجراءات أمنية مشددة بالمحطات تزامنا مع احتفالات الميلاد

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أن أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات فرضت إجراءات أمنية مشددة بجميع محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية
محمد عبداللطيف نائبا عن وزير الآثار في احتفالات الأرمن بعيد الميلاد

محمد عبداللطيف نائبا عن وزير الآثار في احتفالات الأرمن بعيد الميلاد

حضر الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أمس، قداس عيد الميلاد للأرمن نائبا عن وزير الآثار الدكتور خالد العناني.
قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ سوهاج في المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد

قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ سوهاج في المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد

زار اللواء توفيق خالد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية مطرانية سوهاج، ظهر اليوم، برفقة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، للتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة
رئيس حي شبرا يتفقد محيط الكنائس قبيل انطلاق احتفالات أعياد الميلاد

رئيس حي شبرا يتفقد محيط الكنائس قبيل انطلاق احتفالات أعياد الميلاد

أجرى المهندس محمد فؤاد، رئيس حي شبرا بمحافظة القاهرة، جولة على عدد من الكنائس بنطاق الحي قبل ساعات من انطلاق احتفالات أعياد الميلاد
بـ"بركة الشهداء" كنيسة طنطا تحتفل بعيد الميلاد: "الدماء تزين الجدران"

بـ"بركة الشهداء" كنيسة طنطا تحتفل بعيد الميلاد: "الدماء تزين الجدران"

لم يكن بعيدا عن طلقات الرصاص، فقط كان يفصله عنها أمتار قليلة
القوات المسلحة والشرطة تكثف من وجودها لتأمين احتفالات عيد الميلاد

القوات المسلحة والشرطة تكثف من وجودها لتأمين احتفالات عيد الميلاد

عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، بالتزامن مع تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد
لجنة من "الصحة" للتأكد من جاهزية المستشفيات ضمن خطة تأمين العيد

لجنة من "الصحة" للتأكد من جاهزية المستشفيات ضمن خطة تأمين العيد

شكل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من جاهزيتها، ووجود الفرق الطبية بها، والأدوية،
أسقف الإسماعيلية عن قداس العاصمة الإدارية: السيسي وعد فصدق

أسقف الإسماعيلية عن قداس العاصمة الإدارية: السيسي وعد فصدق

عبر الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، عن سعادته مثل جموع الأقباط في مصر وكذلك أبناء الشعب المصري ببناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستشهد صلاة القداس
وزير الصحة: الاستعانة بالقوافل الطبية ضمن خطة تأمين احتفالات الميلاد

وزير الصحة: الاستعانة بالقوافل الطبية ضمن خطة تأمين احتفالات الميلاد

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه وجه بالاستعانة بأسطول القوافل الطبية كمستشفيات متنقلة في خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.
54 سيارة إسعاف بمحيط كاتدرائية العاصمة الجديدة لتأمين الاحتفالات

54 سيارة إسعاف بمحيط كاتدرائية العاصمة الجديدة لتأمين الاحتفالات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ54 سيارة إسعاف مجهزة، لمحيط موقع الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار
بالصور| الساعات الأخيرة للعمل بكاتدرائية العاصمة.. "ضحكة وإيد واحدة"

بالصور| الساعات الأخيرة للعمل بكاتدرائية العاصمة.. "ضحكة وإيد واحدة"

عمال ومهندسون وفنيون جاءوا من أنحاء الجمهورية، ليتشاركوا معا جهد 24 ساعة متواصلة من العمل الدؤوب، تبادلوا فيها أدوارا مختلفة
«تواضروس» يترأس قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

«تواضروس» يترأس قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، للمرة الأولى، بكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية
بعد الحادث الأخير.. كيف ستحتفل كنيسة "مارمينا" بعيد الميلاد هذا العام؟

بعد الحادث الأخير.. كيف ستحتفل كنيسة "مارمينا" بعيد الميلاد هذا العام؟

أجراس تٌدق وصلوات تبدأ مع غروب شمس ليلة السادس من شهر يناير من كل عام، يطغى صداها على أصوات الزائرين الذين يتبادلون التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد، في قداس يس
يختلف عن كل عام.. تفاصيل قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العباسية

يختلف عن كل عام.. تفاصيل قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العباسية

عادة ما تتزين العديد من الكنائس المصرية، ليلة 7 يناير من كل عام، لإقامة قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وعلى رأسهم الكنيسة الكاتدرائية بمنطقة العباسية، والتي
قبل يوم من القداس| "الوطن" تحاور مدير مشروع كاتدرائية العاصمة الإدارية

قبل يوم من القداس| "الوطن" تحاور مدير مشروع كاتدرائية العاصمة الإدارية

بناية ضخمة، اتخذت من الصليب شكلا خارجيا على مساحة تقدر بنحو 9 آلاف مترا،

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قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

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