مطران كفر الشيخ: نصلي وندعوا الله أن يخلص مصر من كل شر

قال نيافة الأنبا بيشوي بطرس، مطران كفر الشيخ ودمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، إن جميع أقباط مصر يجتمعون في هذا اليوم ويؤدون الصلاة ويدعون أن يخلص الله هذا البلد من كل شر، داعيا المصريين إلى التحلي بقيم السلام والمحبة.

وأضاف الأنبا بيشوى، أن الجيش المصري العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادر على حماية الوطن ومقدساته، مضيفا أن ما تقوم به هذه العصابات الإجرامية اتباع الشيطان هي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب ولا يمكن أن تنتصر عصابة على الدولة خاصة دولة بقوة وحجم مصر.

وأكد أنهم يصلون من أجل أن يحفظ الله مصر وأن تمر هذه المرحلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلام.

جاء ذلك خلال ترأسه صلاة القداس والاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس راضي أحمد أمين، والسكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح الطنوبى المستشار العسكري، و العميد حازم الخولي، مدير إدارة الأمن الوطني، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان.