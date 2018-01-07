محافظ البحر الأحمر يشارك الكنيسة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد

شارك اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، الكنيسة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم عاما مليئا بالسلام والأمان والتقدم.

وأشار عبد الله، إلى أن الله اختص مصر لتكون أرض الأمن والأمان للسيد المسيح عليه السلام، حين أمر السيدة مريم البتول بالنزول إلى مصر لحماية ابنها كان يعطي رسالة بأن مصر ستظل آمنة وبخير على مر العصور.

وقال عبد الله، إن التمسك والوحدة والألفة بين أطياف الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين على أرض مصر يعطي مثالا حيا لقيم التعايش المشترك بين جميع الأديان والأعراق على أرض واحدة، ويظهر للعالم مدى الأمن والسلام التي يعيشها الشعب المصري بجميع طوائفه.

وأضاف المحافظ، أن الشعب المصري نسيج واحد ولا يمكن لأحد - كائنا من كان - النيل من تلاحم أبنائه ووحدتهم التاريخية، وهذا الوطن الغالي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل استقراره وأمنه وأمانه، متمنيا المزيد من المحبة والإخاء بين المصريين.

ورافق المحافظ خلال العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.