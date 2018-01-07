بالصور| محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية يهنئون الاقباط بعيد الميلاد

هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا بيشوي، مطران كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

رافق المحافظ، اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمهندس راضي أحمد أمين، والسكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح الطنوبى المستشار العسكرى.

ورافق المحافظ، العميد حازم الخولي، مدير إدارة الأمن الوطني، والمهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والعميد محمد الدفراوي، مدير إدارة المرور، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية.

وحضر اللقاء اللواء شكري الجندى، واللواء هاني النواصرة، والدكتورة منى عبد العاطى، والنائب بدير موسى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد عيسى، والدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة، ومنسق عام حملة كلنا معاك، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران كفرالشيخ ودمياط و البراري و رئيس دير القديسة دميانة و سكرتير المجمع المقدس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.