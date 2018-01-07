"المحافظين": الرئيس استطاع أن يسعد المصريين رغم قسوة الإرهاب

قال محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، إنه شعر بسعادة بالغة بمجرد وصوله للعاصمة الإدارية الجديدة ومشاركته في القداس، مضيفا أنه يحلم منذ سنوات بعاصمة جديدة تنقذ مصر من الزيادة السكانية المرعبة، وتابع: "رسالة سلام ومحبة أن يحضر الرئيس السيسي احتفال عيد الميلاد وافتتاح الكنيسة قبل المسجد".

وأضاف لـ"الوطن" أن التاريخ يعيد نفسه فمن أكثر من 50 عاما وعد الرئيس جمال عبدالناصر الإخوة الأقباط ببناء كنيسة لهم في العباسية ونفذ وعده، منوها إلى أن "السيسي" يسير على درب "ناصر" ويفي بوعده ويبني كنيسة على مساحة 13 فدانا هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط على حد قوله.

وأردف: "الأخوة الأقباط كانوا سعداء جدا وحمدت الله أن الرئيس استطاع أن يسعد المسيحيين المصريين رغم قسوة العمليات الإرهابية التي نالت منهم ومن المصريين في الأيام الماضية".