تسجيل الدخول

الوطن

"المحافظين": الرئيس استطاع أن يسعد المصريين رغم قسوة الإرهاب

منذ 24 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"المحافظين": الرئيس استطاع أن يسعد المصريين رغم قسوة الإرهاب

محمد غنيم

قال محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، إنه شعر بسعادة بالغة بمجرد وصوله للعاصمة الإدارية الجديدة ومشاركته في القداس، مضيفا أنه يحلم منذ سنوات بعاصمة جديدة تنقذ مصر من الزيادة السكانية المرعبة، وتابع: "رسالة سلام ومحبة أن يحضر الرئيس السيسي احتفال عيد الميلاد وافتتاح الكنيسة قبل المسجد".

وأضاف لـ"الوطن" أن التاريخ يعيد نفسه فمن أكثر من 50 عاما وعد الرئيس جمال عبدالناصر الإخوة الأقباط ببناء كنيسة لهم في العباسية ونفذ وعده، منوها إلى أن "السيسي" يسير على درب "ناصر" ويفي بوعده ويبني كنيسة على مساحة 13 فدانا هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط على حد قوله.

وأردف: "الأخوة الأقباط كانوا سعداء جدا وحمدت الله أن الرئيس استطاع أن يسعد المسيحيين المصريين رغم قسوة العمليات الإرهابية التي نالت منهم ومن المصريين في الأيام الماضية".

 

 

أخبار متعلقة

رئيس الكنيسة الإنجيلية في احتفال عيد الميلاد: نشكر الله على أمان مصر ورئيسها

رئيس الكنيسة الإنجيلية في احتفال عيد الميلاد: نشكر الله على أمان مصر ورئيسها

قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن الشائعات سلاح قاتل يقتل النفس
رئيس الإنجيلية يشكر السيسي والمسئولين على حضور احتفال عيد الميلاد

رئيس الإنجيلية يشكر السيسي والمسئولين على حضور احتفال عيد الميلاد

وجه القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد
عيادات متنقلة بمحافظة الدقهلية لتأمين احتفال عيد الميلاد

عيادات متنقلة بمحافظة الدقهلية لتأمين احتفال عيد الميلاد

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نقطه تمركز إسعاف العيادات المتنقلة التي تم إعدادها وتجهيزها من قبل مديريه الصحة بالمحافظة والتي تم اختي

التعليقات

قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

الأكثر قراءة

عاجل