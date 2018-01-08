194 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد، عبر منفذ السلوم البرى عبور من وإلى ليبيا 194 شاحنه.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا اليوم، 90 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها، مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 104 شاحنة بعد إفراغهم البضائع، في المدن الشرقية داخل الجماهيرية الليبية والقريبة، من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التى تدور فيها أحداث عنف.

وتتوافد العشرات من شاحنات البضائع، والتبادل التجاري الذي يساهم في زيادة حجم البضائع التي تصدر البضائع المصرية إلى ليبيا.