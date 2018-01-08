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الوطن

194 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد بخات
194 شاحنة بضائع مصرية تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

شاحنات مصرية بمنفذ السلوم - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد، عبر منفذ السلوم البرى عبور من وإلى ليبيا 194 شاحنه.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا اليوم، 90 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها، مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 104 شاحنة بعد إفراغهم البضائع، في المدن الشرقية داخل الجماهيرية الليبية والقريبة، من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التى تدور فيها أحداث عنف.

وتتوافد العشرات من شاحنات البضائع، والتبادل التجاري الذي يساهم في زيادة حجم البضائع التي تصدر البضائع المصرية إلى ليبيا.

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