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الوطن

وزير الإسكان يستعرض معدلات تنفيذ وحدات محدودي الدخل منذ عام 76

منذ 1 دقيقة
كتب: جهاد عباس
وزير الإسكان يستعرض معدلات تنفيذ وحدات محدودي الدخل منذ عام 76

الوزير مصطفى مدبولي

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أثناء الإفتتاحية الرئاسية، حول تطور معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، "تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة في الفترة من1976 : 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنوياً.

فيما تم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات في الفترة من 2005 : 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما خلال 4 سنوات في الفترة من 2014 : 2018، تم ويجري تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً، مشيراً إلى أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى والدلتا 376 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.

 

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