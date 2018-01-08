السيسي لـ"شركات الطرق": "خلصوا بسرعة عشان تحافظوا على أرواح المصريين"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه وجّه بالعمل على الانتهاء من وصلة الطرق الشرقية بين أسيوط وسوهاج، في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السيسي: "ليه قولنا الوصلة دي لازم تخلص، عشان عليها أعلى نسبة حوادث في مصر على الإطلاق، وكل ما هنخلصها بسرعة، كل ما هنحافظ على أرواح المصريين، وحمينا المصريين من قتل وإصابات هي الأعلى على الإطلاق في مصر".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية جديدة، أبرزها طريق (شبرا - بنها الجديد)، وهو أول طريق زراعي حر دون تقاطعات مرورية في مصر، يختصر الطريق من بنها حتى شبرا في 20 دقيقة فقط، إضافة إلى 11 مشروعا للنقل، وبعض أبراج السكك الحديدية المطورة، أبرزها القوس الشمالي الشرقي في الدائري الإقليمي، وكوبري بنها العلوي على النيل، إضافة إلى برجي بركة السبع وقويسنا على السكة الحديد.