ضبط 260 كيلو زيت طعام دون بيانات في البحيرة

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمي رئيس قسم الرقابة التموينية، عن تحرير مخالفة ضد "أ ال" 38 سنة عامل ومقيم بأبو المطامير، لتجميعه زيت طعام على تروسيكل قيادته بدون لوحات معدنية، داخل أكياس غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية وتوزيعها على أصحاب المطاعم، وضُبط بحوزته 260 كيلو زيت طعام.