تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 260 كيلو زيت طعام دون بيانات في البحيرة

منذ 19 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 260 كيلو زيت طعام دون بيانات في البحيرة

صورة أرشيفية

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمي رئيس قسم الرقابة التموينية، عن تحرير مخالفة ضد "أ ال" 38 سنة عامل ومقيم بأبو المطامير، لتجميعه زيت طعام على تروسيكل قيادته بدون لوحات معدنية، داخل أكياس غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية وتوزيعها على أصحاب المطاعم، وضُبط بحوزته 260 كيلو زيت طعام.

أخبار متعلقة

ضبط 1500 كيلو سكر و720 زجاجة زيت طعام مُدعم في البحيرة

ضبط 1500 كيلو سكر و720 زجاجة زيت طعام مُدعم في البحيرة

شنّت مباحث التموين فى البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، حملة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم،
ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مركز تعبئة سلع غذائية ببني سويف

ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مركز تعبئة سلع غذائية ببني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، طني زيت طعام مجهول المصدر داخل مركز لتعبئة السلع الغذائية بمركز ناصر شمال بني سويف.
"أمن الفيوم": ضبط 86 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر

"أمن الفيوم": ضبط 86 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر

"أمن الفيوم": ضبط 86 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر
"التموين" تحرر مخالفة لبقال لتجميعه 9 زجاجات زيت طعام في البحيرة

"التموين" تحرر مخالفة لبقال لتجميعه 9 زجاجات زيت طعام في البحيرة

نفذت مباحث التوين فى البحيرة، اليوم، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة مكبرة لضبط التجار
"التموين": ضبط زيت طعام "فاسد" داخل سيارة في الغربية

"التموين": ضبط زيت طعام "فاسد" داخل سيارة في الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية، من ضبط 740 كيلو جرام زيت طعام
"أمن الفيوم": ضبط سيارة محملة بـ3060 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر

"أمن الفيوم": ضبط سيارة محملة بـ3060 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ3060 زجاجة زيت طعام، ناقص الوزن مجهول الوزن، في حملة بمركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، اليوم.

التعليقات

«السيسي» يواصل مسيرة بناء «المشروعات القومية»

الأكثر قراءة

عاجل