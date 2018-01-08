ضابط المقطم وأمين الشرطة ينكران تهمة قتل "عفروتو"

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة إلى أقوال معاون مباحث المقطم وأمين الشرطة في الاتهام الموجه إليهم من خلال شهود العيان باتهامهم بقتل محمد عفروتو.

وأنكر المتهمان ما نسب إليهما في تحقيقات النيابة، وأقرا أن الشاب المتوفي سقط على الأرض أثناء محاولات ضبطه وعقب السيطرة عليه شعر بألم في بطنه أثناء جلوسه داخل سيارة الشرطة "بوكس" وبتفتيشه عثر معه على 18 تذكرة من مخدر الاستروكس وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا بالواقعة.

وأضاف أفراد القوة أن الشاب ساءت حالته الصحية بشكل متلاحق وبدأت تظهر عليه علامات الإعياء الشديد وقت تحرير المحضر فتم نقله إلى المستشفي لإسعافه وبعدها بـ30 دقيقة تلقي القسم إشارة بوفاة الشاب.

وأنكر افراد القوة اعتدائهم على المتوفي، وأنهم نجحوا في ضبطه بعد 3 دقائق من العدو خلفه ولم يتم استخدام أي أسلحة في ضبطه وأنهم أسرعوا في نقله إلى المستشفى عقب وصوله إلي القسم قبل دخوله غرفة الحجز.