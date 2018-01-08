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الوطن

غياب "مرسي" يؤجل محاكمته في قضية "التخابر مع حماس" لــ 17 يناير

منذ 3 دقيقة
كتب: علاء يوسف
غياب "مرسي" يؤجل محاكمته في قضية "التخابر مع حماس" لــ 17 يناير

المعزول

قررت محكمة جنايات لقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لجلسة 17 يناير لحضور المتهم محمد مرسي من محبسه و لاستكمال فض الاحراز.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وتدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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