عاجل| السيسي يمازح وزير النقل: "يا دكتور إنت قاعد تتغزل في الطريق"

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في أثناء عرضه مشروع طريق (شبرا - بنها) الجديد، الذي يفتتحه السيسي اليوم، قائلا: "يا دكتور إنت قاعد تتغزل في الطريق".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية جديدة، أبرزها طريق (شبرا - بنها الجديد)، وهو أول طريق زراعي حر دون تقاطعات مرورية في مصر، يختصر الطريق من بنها حتى شبرا في 20 دقيقة فقط، إضافة إلى 11 مشروعا للنقل، وبعض أبراج السكك الحديدية المطورة، أبرزها القوس الشمالي الشرقي في الدائري الإقليمي، وكوبري بنها العلوي على النيل، إضافة إلى برجي بركة السبع وقويسنا على السكة الحديد.