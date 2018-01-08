استقرار أسعار النفط بالرغم من تزايد الإنتاج الأمريكي

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2015 مع تجاذب السوق بين مخاوف سياسية في بعض دول أوبك وتوقعات بارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة.

وقال أبهيشك كومار، كبير محللي الطاقة في جلوبال جاز أناليتكس في لندن، إن "أسعار النفط شهدت توازنا دقيقا في جلسة تعاملات اليوم الاحتجاجات المستمرة في إيران إضافة إلى احتجاز بضعة أمراء مؤخرا في السعودية، أعادا تنشيط المخاوف الجيوسياسية".

وأضاف كومار قائلا "لكن، الاحتمالات لمزيد من الزيادات في انتاج النفط في الولايات المتحدة، مع تحسن أسعار النفط في الأونة الأخيرة، تستمر في دفع السوق نحو الانخفاض".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة إلى 61.73 دولار.

وفي الأسبوع الماضي سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ مايو أيار 2015 مع وصول برنت إلى 68.27 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 62.21 دولار.

ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن من المتوقع ان يرتفع انتاج الخام الأمريكي قريبا فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في انتاج النفط الصخري.

وتزايد انتاج الخام الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يكبح تأثير تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا والتي بدأ سريانها في يناير كانون الثاني 2017 ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية 2018 .

وقال مصدر بارز بأوبك، من منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط، إن المنظمة تراقب الاضطرابات في إيران وأيضا الأزمة الاقتصادية في فنزويلا لكنها لن تزيد الانتاج إلا إذا حدثت عرقلات كبيرة ومتواصلة للإمدادات من هذين البلدين.