موجز منتصف الليل| حبس معاون مباحث المقطم وأمين شرطة في "مقتل عفروتو"

تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث قررت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي المحامي العام الأول، حبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية مقتل الشاب "عفروتو".

وتواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة وفاة محتجز بقسم شرطة المقطم، يدعى محمد "عفروتو" (22 سنة)، وإثارة أقاربه وجيرانه الشغب أمام القسم عقب علمهم بوفاته.

عاجل حبس معاون مباحث المقطم وأمين شرطة في "مقتل عفروتو"

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