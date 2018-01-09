"الدستور": لن نقاطع الانتخابات الرئاسية.. ولم نؤيد خالد علي

قال الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، إنّ الحزب سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يقاطعها، موضحا أنّ الحزب لم يعلن حتى اللحظة موقفه من ترشح خالد علي للرئاسة.

وأضاف بيومي، لـ"الوطن": "سنعلن موقفنا المؤيد لمرشح بعينه، بعد التعرف على المرشحين، وسننحاز للمرشح الأقرب لبرنامج الحزب".

وأوضح رئيس "الدستور"، أن أي حزب سياسي يهدف للمشاركة في الانتخابات وليس المقاطعة، وأن الحزب يطالب بتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وأبرزها "المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام، وعدم انحياز أجهزة الدولة لمرشح بعينه".