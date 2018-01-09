تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة خطف الأطفال والإفراج تحت شرط

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد يوسف
البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة خطف الأطفال والإفراج تحت شرط

صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من مشروعات القوانين التي تتطلب توفر أغلبية الثلثين لإقرارها، وأبرزها تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة خطف الأطفال الذي وافق على مجمل مواده المجلس أمس، وتعديل قانون الأحوال المدنية.

كما وافق المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية الثلثين على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

أخبار متعلقة

بعد تغليظ عقوبة السرعة.. شباب يلجأون لبرامج ترصد أماكن "الرادار"

بعد تغليظ عقوبة السرعة.. شباب يلجأون لبرامج ترصد أماكن "الرادار"

في الوقت الذي تقوم فيه الجهات الأمنية برصد جميع أجهزة كشف الرادارات على الطرق السريعة من الأسواق، قام أحد المبرمجين بتصميم عدد من البرامج لتنزيلها على الهواتف
"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية.
"تشريعية النواب" تناقش تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

"تشريعية النواب" تناقش تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

"تشريعية النواب" تناقش تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية
"النواب" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

"النواب" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي على تقرير لجنة الشئون الدستورية، برئاسة النائب الوفدي المستشار بهاء أبوشقه سكرتير عام حزب الوفد

التعليقات

بروفايل| طارق قابيل.. «المايسترو» يتعثر

الأكثر قراءة

عاجل