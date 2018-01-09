البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة خطف الأطفال والإفراج تحت شرط

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من مشروعات القوانين التي تتطلب توفر أغلبية الثلثين لإقرارها، وأبرزها تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة خطف الأطفال الذي وافق على مجمل مواده المجلس أمس، وتعديل قانون الأحوال المدنية.

كما وافق المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية الثلثين على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.