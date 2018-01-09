"مسلم": أداء "البدري" تقليدي.. و"الأهلي" مجابش مدرب عدل من 3 سنين

وصف الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة dmc العامة، أداء حسام البدري المدير الفني الحالي للنادي الأهلي بـ"التقليدي والعادي"، وذلك في تعليقه على أداء اللاعيبة في مباراة القمة بالأمس، قائلا: "إن أداء الكابتن حسام البدري تقليدي، والأهلي على مدار 3 سنين مجابش مدرب عدل".

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج (المانيفستو)، على إذاعة 90 90، أن "الكابتن حسام بيعاند مع اللاعيبة"، مشيرا إلى وعد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعودة حصد الأهلي للبطولات الإفريقية، قائلا: "الأهلي لو عاوز يكمل في إفريقيا ويرجع يأخد البطولات الإفريقية لازم يغير حسام البدري.. زي ما وعدنا الكابتن محمود الخطيب".

وحول تغطية "الوطن" لانتخابات رئاسة مجلس الأهلي بين محمود الخطيب ومحمود طاهر، قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، قال إن "الأهلي كانت معركته كبيرة واتدفع فيها فلوس كتيرة".

وأشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، بالقسم الرياضي في "الوطن" الذي نجح في تغطية معركة الأهلي، وعلى رأسهم إيهاب الخطيب ومحمد يحيى، مشيرا إلى أنه وجه بحيادية التناول: "تعليماتي إن إحنا هنكون محايدين وعندنا فرصة كبيرة لده".