القبض على عصابة في القاهرة بمسروقات 100 مليون جنيه

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، في القبض على تشكيل عصابي ارتكب 33 جريمة سرقة في القاهرة الكبرى وتجاوزت قيمة المسروقات 100 مليون.

وكانت بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، أول مدينة نصر" بأسلوبي "التسلق- كسر الباب"، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمود هندي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، والمقدم وائل غانم رئيس مباحث مدينة نصر أول، لفحص وتحليل تلك الجرائم وأسلوب ارتكابها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وهم كلٍ من "محمود. ط" (37 عامًا) و"حمزة. ط" (31 عامًا) و"كمال. ش" (33 عامًا) و"علاء. ج " (32 عامًا) و"سامي. ي" (24 عامًا).