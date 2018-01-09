التموين: طلبات استخراج البطاقات من خلال المحمول تخطت 30 ألفا

قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن عدد طلبات المواطنين التي قدمت لاستخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي من خلال المحمول، زادت عن 30 ألف طلب لاستخراج البطاقات، وذلك منذ بداية يناير وحتى الآن.

وأضاف مستشار وزير التموين، لـ"الوطن"، أنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجّه مسؤولي الشركات بعدم تأخير إصدار البطاقات عن الفترة المحددة، وأنه يتم حاليًا تسجيل طلبات المواطنين إلكترونيا، من خلال مكاتب التموين، وإرسال رسائل قصيرة عبر المحمول لصاحب البطاقة، بأن طلبه تم تسجيله، على أن يصله رسالة أخرى قريبا، بقبول أو رفض طلبه، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.